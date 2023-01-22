Даже одного танка Abrams, отправленного США в Украину, будет достаточно, чтобы Германия решилась на поставки своих Leopard 2.

В этом уверен республиканец Майкл Маккол, глава комитета по иностранным делам в Палате представителей Конгресса США.



"Если бы мы объявили о том, что собираемся передать Abrams, хотя бы один… они бы предоставили танки Leopard", - цитирует Маккола ABC News.

Он добавил, что Германия "ожидает от Штатов лидерства".

Кроме того, Маккол напомнил, что порядка десяти государств имеют на вооружении танки Leopard и им необходимо согласие Берлина для их отправки в Украину.

Известно, что в Вашингтоне раздражены публично озвученными условиями Шольца по поставкам танков в Украину.

Дело в том, что что Олаф Шольц заявил Джо Байдену о готовности одобрить передачу Украине немецких танков, но при одном условии.

По данным издания, немецкий канцлер сказал, что Германия готова одобрить поставки Украине танков Leopard, если США передадут Украине свои танки Abrams.

При этом на днях в правительстве ФРГ заявили, что канцлер Германии Олаф Шольц не ставил президенту США Джо Байдену условия для передачи Украине танков.