В Вашингтоне раздражены публично озвученными условиями Шольца по поставкам танков в Украину
Выставленные немецкими властями условия по поставке танков Leopard в Украину, которые Германия согласилась передать после начала поставок танков Abrams из США, вызвали серьезное раздражение в Вашингтоне.
Об этом сообщает газета Süddeutsche Zeitung.
В США, по данным журналистов, особенно недовольны тем, что Берлин публично выдвинул свои требования.
Согласно заявлениям канцлера Олафа Шольца, власти ФРГ согласятся передавать танки Leopard только в том случае, если в Белом доме объявят о поставках в Украину танков Abrams.
Танковые дебаты, в частности, омрачили визит в Германию министра обороны США Ллойда Остина, который прибыл на базу Рамштайн, где так и не согласовали решение по поставкам танков Leopard 2 в Украину.
Süddeutsche Zeitung со ссылкой на американских чиновников сообщает, что глава военного ведомства США разошёлся во взглядах с Вольфгангом Шмидтом - ближайшим доверенным лицом Шольца. Встреча чиновников, как отмечается, была "напряжённой".
Советник по безопасности американского президента Джейк Салливан в телефонном разговоре с советником немецкого канцлера Йенсом Плётнером резко раскритиковал действия Германии, сообщает издание.