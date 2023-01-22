Выставленные немецкими властями условия по поставке танков Leopard в Украину, которые Германия согласилась передать после начала поставок танков Abrams из США, вызвали серьезное раздражение в Вашингтоне.

Об этом сообщает газета Süddeutsche Zeitung.

В США, по данным журналистов, особенно недовольны тем, что Берлин публично выдвинул свои требования.

Согласно заявлениям канцлера Олафа Шольца, власти ФРГ согласятся передавать танки Leopard только в том случае, если в Белом доме объявят о поставках в Украину танков Abrams.

Танковые дебаты, в частности, омрачили визит в Германию министра обороны США Ллойда Остина, который прибыл на базу Рамштайн, где так и не согласовали решение по поставкам танков Leopard 2 в Украину.

Süddeutsche Zeitung со ссылкой на американских чиновников сообщает, что глава военного ведомства США разошёлся во взглядах с Вольфгангом Шмидтом - ближайшим доверенным лицом Шольца. Встреча чиновников, как отмечается, была "напряжённой".

Советник по безопасности американского президента Джейк Салливан в телефонном разговоре с советником немецкого канцлера Йенсом Плётнером резко раскритиковал действия Германии, сообщает издание.