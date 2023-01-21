У Министерства обороны ФРГ с лета прошлого года есть список моделей танков Leopard, которые могут быть поставлены в Украину.

Об этом сообщает Der Spiegel со ссылкой на источник в ведомстве.

Всего в бундесвере 312 танков Leopard 2 разных серий. Из них 99 в мае прошлого года были отправлены на ремонтно-профилактические работы, один списан.

Итого сейчас в распоряжении вооруженных сил Германии есть 212 танков.

В перечне, который есть в распоряжении Der Spiegel, указано, какие модели подойдут для доставки в Украину. Называются 19 моделей Leopard 2A5, которые использовались только для учений.

Напомним, на прошедшем в пятницу, 20 января, заседании контактной группы по Украине на военной базе США "Рамштайн" не удалось договориться о поставках танков Leopard из-за "отсутствия единого мнения" среди партнеров.

Ранее мы писали, что президент Владимир Зеленский раскритиковал канцлера ФРГ Олафа Шольца за сдержанную позицию по поставкам танков Украине.

А скандальный экс-посол в ФРГ Андрей Мельник заявил, что Германия прячется за спиной США и потребовал прекратить "танковый кукольный спектакль".