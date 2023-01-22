Франция прорабатывает вопрос поставки Украине танков Leclerc.

Об этом заявил в воскресенье, 22 января, президент Франции Эммануэль Макрон на пресс-конференции с канцлером Германии Олафом Шольцем, пишет BFM TV.

"Что касается танков Leclerc, я попросил министра обороны поработать над этим вопросом. Никакие варианты не исключаются", - сказал Макрон.

Leclerc - французский современный основной боевой танк. До появления южнокорейского K2 "Чёрная пантера" и японского "Тип 10" считался самым дорогостоящим основным боевым танком (ОБТ).

"Подобные заявления от Парижа звучали и накануне "танкового Рамштайна", но пока вопрос, как видим, в стадии проработки", - комментирует Telegram-канал "Политика Страны".

Ранее мы писали, что недавно министр обороны Франции Себастьен Лекорню заявил, что Париж надеется поставить в Украину танки AMX 10-RC в течение двух месяцев.

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