Италия готова поставить Украине систему ПВО SAMP/T в сотрудничестве с Францией.

Министр иностранных дел Италии Антонио Таяни в интервью Corriere della Sera заявил, что переговоры по этому вопросу с французской стороной близки к завершению. О сроках передачи комплекса пока не говорится.

"В настоящее время готовится шестой пакет, включающий системы противовоздушной обороны. В сотрудничестве с Францией мы завершаем работу для отправки систем ПВО SAMP/T. Есть и другие вещи, над которыми мы работаем конфиденциально", - сказал глава МИД Италии.

Ранее сообщалось о том, что в Украину попадет более дешевая и простая система - Aspide. Теперь в дополнение к ней может пойти и SAMP/Т, вопрос о которой предполагалось решить только в феврале.

Системы SAMP/T способны сбивать такие "продвинутые" цели, как крылатые ракеты и баллистические ракеты малой дальности. Эффективны они и против беспилотников.

ЗРК отбивает атаки двухступенчатой ракетой Aster-30, имея возможность осуществлять одновременное наведение снарядов на 16 различных целей, что свидетельствует о способности SAMP-T защищать от мощных ракетных обстрелов.

Системы находятся на вооружении Франции, Италии и Сингапура после комплексных испытаний в 2006 году.

Напомним, ранее в ВСУ заявили, что Украина пока не может сбивать ракеты X-22, поскольку для их уничтожения нужны системы ПВО Patriot и SAMP/T.

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