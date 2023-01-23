Польша обратится к правительству Германии за разрешением на поставку немецких боевых танков "Леопард" (Leopard) в Украину, заявил премьер-министр страны Матеуш Моравецкий.

Об этом сообщает агентство DPA.

"Мы будем просить такое одобрение, но это второстепенный вопрос", — сказал Моравецкий в понедельник в Познани.

По его словам, даже если Польша в итоге не получит одобрения Берлина, Варшава хочет действовать в рамках небольшой коалиции.

"Если немцев не будет в этой коалиции, мы все равно перебросим наши танки в Украину вместе с другими", - продолжил Моравецкий.

Между тем, по данным СМИ, одна из причин отказа Германии разрешить передачу Украине немецких танков сугубо экономическая. Если Берлин даст разрешение другим странам на реэкспорт "Леопардов", то впоследствии их могут заменить американскими "Абрамсами". То есть Германия потеряет свои нынешние рынки.

Однако министр обороны Германии Борис Писториус пообещал скорое решение по поводу танков "Леопард" для Украины. И объяснил, что пока останавливает ФРГ от этого шага.

"Это не просто вопрос доставки или не доставки танков. Взвешиваются все последствия не только бездействия, но и действия", — сказал он журналистам.