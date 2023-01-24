Германия не будет блокировать возможность отправления другими странами - членами Евросоюза танков Leopard 2 в Украину.

Об этом сообщил глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель на брифинге по итогам заседания Совета ЕС на уровне министров иностранных дел.

Боррель привел слова министра иностранных дел Германии Анналены Бербок о том, что "Германия не препятствует другим странам делать это".

"Другие страны, желающие экспортировать танки Leopard, могут это делать. Германия не блокирует экспорт танков Leopard", - отметил Боррель.

По его словам, сегодня на Совете ЕС состоялся обмен мнениями по этому поводу, но координационная работа происходит в рамках заседаний Контактной группы по вопросам обороны Украины ("Рамштайн").

Боррель сказал, что тема танков важна, но надо учитывать все обязательства, озвученные на последней встрече "Рамштайн" с целью повышения военной поддержки Украины с помощью многих других средств.

"То, что я услышал после всех обсуждений, похоже, что Германия не собирается запрещать экспорт этого вооружения, если некоторые страны - члены ЕС, имеющие их, захотят отправить (в Украину)", - добавил глава европейской дипломатии.

Официальных заявлений из Берлина об отправке танком пока не поступало. Бербок, на чье заявление ссылается Боррель, представляет Партию Зеленых, которая давно поддерживает поставки танков Украине.

Ранее в Госдепе сказали, что в ближайшие дни Германия примет решение по поводу поставок танков в Украину.