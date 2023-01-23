США пока не приняли окончательного решения по поводу возможности отправки в Украину танков "Абрамс".

Об этом заявил в понедельник журналистам координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.

"Мы так или иначе не приняли решений", - сказал он.

По мнению Кирби, можно ожидать неких "маневров на земле, при которых, очевидно, танки были бы полезны".

Ранее бывший командующий сил США в Европе Бен Хлджес заявил, что с западными танками Украина могла бы создать бронетанковую бригаду для прорыва российской обороны в направлении Мариуполя. А захватив Мариуполь и земли вокруг него, российские войска, по сути, установили бы сухопутный мост из России и Донбасса в Крым.

Между тем организация Foundation for Defense of Democracies сообщила, что восполнение вооружений, переданных Украине союзниками США по НАТО, может стимулировать продажи американской военной техники на сумму примерно 21,7 миллиарда долларов.