Восполнение вооружений, переданных Украине союзниками США по НАТО, может стимулировать продажи американской военной техники на сумму примерно 21,7 миллиарда долларов.

Об этом сообщает организация Foundation for Defense of Democracies (FDD).

Согласно заявлению на сайте организации, исследование показало, что такую сумму могут принести продажи зарубежным странам в рамках программы военных продаж США (Foreign Military Sales, FMS) или же прямые коммерческие продажи со стороны американской промышленности.

"В то же время замена оружия, которое эти союзники направили в Украину, оборудованием США может улучшить их возможности и создать более эффективные военные средства сдерживания, снизив при этом расходы Пентагона на закупку этого оружия. Это также укрепит оборонно-промышленный потенциал США", - говорится в материале.

Также в организации отметили, что "недостаточный оборонно-промышленный потенциал США затрудняет оснащение вооруженных сил самой страны необходимыми боеприпасами, но одновременно Украину и Тайвань обеспечивают количеством боеприпасов, в которых те остро нуждаются".

По подсчетам FDD, с начала вторжения России в Украину Соединенные Штаты выделили Киеву помощь в области безопасности на сумму более 26,7 миллиарда долларов. Видное место в поставках занимают артиллерийские системы и боеприпасы, в том числе:

160 155-мм гаубиц;

до 1 094 000 155-мм артиллерийских снарядов;

более 5800 высокоточных 155-мм артиллерийских снарядов;

72 105-мм гаубицы;

65 000 122-мм и 152-мм артиллерийских снарядов;

370 000 105-мм артиллерийских снарядов.

Ранее немецкое издание Welt опубликовало инфографику о количестве танков "Леопард" разных модификаций, которые сейчас стоят на вооружении европейских стран.

Как сообщала "Страна", Украина уже создает новые воинские подразделения под возможные поставки западных танков и БМП.