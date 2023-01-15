Территория Украины стала лабораторией для испытания западного оружия, пишет CNN.

"Война в Украине предоставила Соединенным Штатам и их союзникам редкую возможность изучить, как их собственные системы вооружений ведут себя при интенсивном использовании", - говорится в статье.

Украина - "абсолютно оружейная лаборатория во всех смыслах, потому что ни одно из этого оборудования никогда не использовалось в войне между двумя промышленно развитыми странами", - сказал один источник, знакомый с западной разведкой.

Например, после использования в Украине "Хаймарсов" США извлекли "ценные уроки о частоте технического обслуживания, которое требуется этим системам при таком интенсивном использовании".

Еще один урок заключается в том, что буксируемые гаубицы типа M777 могут уйти в прошлое.

"Эти системы сложнее быстро перемещать, чтобы избежать ответного огня, а в мире вездесущих беспилотников и наблюдения сверху в наши дни очень трудно спрятаться", - заявил изданию американский офицер.

То есть поставленные в Украину гаубицы, видимо, часто становятся целью российских контрбатарейных средств.

Следующий вывод - отсутствие у НАТО дешевых ударных беспилотников.

Представители разведки и военных заявили CNN, что создание дешевого одноразового оружия должно стать главным приоритетом для оборонных подрядчиков.

"Хотелось бы, чтобы мы могли сделать односторонний ударный беспилотник за 10 000 долларов", - сказал один из этих чиновников.

Также на Западе задумались о модернизации своих машин для их защиты от дронов. "Успех России с их беспилотниками-камикадзе повлиял на то, как они (западные оборонные компании - Ред.) разрабатывают новую боевую бронированную машину для армии, добавляя больше брони для защиты от атак сверху", - говорится в материале.

Ранее сообщалось, что у США заканчиваются некоторые высокотехнологичные системы вооружений и боеприпасы, которые можно передать Украине.

Нагрузка на запасы оружия - и способность промышленной базы США удовлетворять спрос - является одной из ключевых проблем, стоящих перед администрацией президента Джо Байдена, поскольку США продолжают отправлять Украине оружие на миллиарды долларов.

В то же время постпред Китая при ООН заявил, что поставки оружия в Украину только усугубляют конфликт.