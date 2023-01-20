Несколько недель назад Соединенные Штаты Америки передали оружие в Украину из Израиля, однако такие действия не означает изменение позиции руководства страны по поводу отправки вооружений.

Об этом сообщает турецкое агентство Anadolu со ссылкой на слова источника.

"Американское военное оборудование, которое хранилось в Израиле, было передано американским вооруженным силам (а затем и Украине) несколько недель назад по их запросу", - сообщил источник.

Израиль отказался отправить израильское оружие в Украину, несмотря на неоднократные просьбы украинского правительства. С начала войны в феврале прошлого года Израиль ограничился отправкой гуманитарного оборудования в Украину, напоминает издание.

В свою очередь глава израильского института региональной внешней политики Нимрод Горен сказал Anadolu, что нынешняя передача оружия со складов в Израиле не означает изменение позиции руководства страны.

"Речь идет об американском оружии, хранящемся в Израиле. Это не израильское оружие, и решение о его передаче является американским решением и не отражает позицию Израиля. Израиль неоднократно заявлял, что не будет поставлять Украине оружие и что ему хватит гуманитарной помощи. Поэтому с точки зрения позиции Израиля я не думаю, что этот шаг представляет собой изменение правил игры", - сказал он.

Напомним, по данным The New York Times, в Украину было передано около 150 тысяч артиллерийских снарядов со складов в Израиле.

Также сообщалось, что Израиль передаст Украине технологии умного оповещения о ракетах и дронах.