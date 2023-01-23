Немецкое издание Welt публикует инфографику о количестве танков Leopard различных модификаций, которые стоят сейчас на вооружении европейских стран.

Так, наибольшее количество танков самой старой, первой версии, у Греции (500). Также у Греции большое количество Leopard 2A4 (183) и Leopard 2A6 (170).

Самые современные 2A7 есть у Германии (98 шт), Дании (44) и Венгрии (44 шт.)

Всего на вооружении европейских стран находится около 2 500 танков Leopard.

Ранее мы писали, что, по данным журналистов, одна из причин отказа Германии разрешить передачу Украине немецких танков - сугубо экономическая. Если Берлин даст добро другим странам на реэкспорт "Леопардов", то впоследствии их могут заменить американскими "Абрамсами". То есть, Германия потеряет свои нынешние рынки.

Напомним, сегодня президент Владимир Зеленский заявил, что поставки Украине западных танков не способны кардинально изменить ситуацию на фронте, так как у России их все равно намного больше.

Между тем, по данным экспертов, три модели танков западных держав - "Абрамс", "Леопард" и "Челленджер" - могут оказаться на поле боя в Украине.

Также "Страна" подробно рассказывала о том, почему Германия заблокировала поставки танков Leopard Украине.