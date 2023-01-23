Украине необходимы несколько сотен западных танков, а не 10-20 единиц. Об этом заявил глава Офиса президента Андрей Ермак в своем Telegram-канале.

"Наша цель - границы 1991 года и наказание врага, который заплатит за преступления", - заявил Ермак.

По его словам, общая цель демократии - обеспечение стабильного развития и понятный мировой порядок, а без победы Украины ничего из этого не будет.

"Поэтому сегодня каждый танк, способный воевать, должен быть на нашем фронте. Потому что это не только украинский фронт. Это фронт цивилизации против отсталости и варварства из болот", - написал Ермак.

Напомним, экс-командующий сил США в Европе заявил, что с западными танками Украина могла бы создать бронетанковую бригаду для прорыва российской обороны в направлении Мариуполя.

Также по версии западных СМИ, одна из причин отказа Германии разрешить передачу Украине немецких танков - сугубо экономическая. Если Берлин даст добро другим странам на реэкспорт "Леопардов", то впоследствии их могут заменить американскими "Абрамсами". То есть, Германия потеряет свои нынешние рынки.

Война в Украине продолжается уже 334-й день. Мы следим за новостями 23 января в своем онлайне .

Ранее мы подводили итоги 333-го дня войны. ВСУ контролируют позиции в Луганской области, но продвижение вперед очень затруднено, потому что россияне подтянули огромные резервы, к тому же, там все тщательно заминировано. Также бои продолжаются вокруг Бахмута. Еще одно направление, которое пришло в движение на днях - запорожское.

Карты вторжения, главные новости, фото и видео публикуются в нашем Telegram-канале.

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем скачать наши приложения в AppStore и Google Play.

Олеся Медведева рассказывает в своем блоге о последних событиях в Украине.