Немецкий оборонный концерн Rheinmetall может поставить Украине 139 боевых танков Leopard типа 1 и 2, в случае, если правительство Германии разрешит такие поставки.

Об этом сообщает RND.

"У нас есть 22 машины типа Leopard 2A4, которые мы могли бы подготовить к эксплуатации и отправить в Украину", - сказал представитель концерна.

По его словам, ремонт этих танков продлится почти год. Поставка возможна в конце 2023 года - начале 2024 года.

"Есть еще 29 Leopard 2A4, которые будут готовы к отправке уже в апреле-мае 2023 года. Мы могли бы сделать доступными еще 88 танков Leopard 1", - заявил представитель Rheinmetall.

Он также сказал, что ситуация "очень нестабильна" из-за рамок политики безопасности, различных форм прямой или косвенной доставки и меняющихся приоритетов заказов.

"Поэтому трудно, например, назвать конкретные периоды поставок", — заявил он.

Напомним, Боррель пообещал, что Германия не станет блокировать поставки танков в Украину из других стран Евросоюза.

Также мы писали о том, что в Госдепе сказали, что в ближайшие дни Германия примет решение по поводу поставок танков в Украину.