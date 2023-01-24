Сегодня утром в правительство Германии поступил запрос Польши на реэкспорт немецких танков Leopard 2 в Украину.

Об этом сообщает Spiegel.

Как пишет издание, в правительственных кругах ФРГ сообщили, что уже получили заявку Польши, которая просит разрешить реэкспорт 14 танков Leopard в Украину.

Заявку рассмотрит Федеральное министерство обороны. В настоящее время в правительстве ведутся переговоры о том, какое решение должно быть принято по заявке. Предварительной информации об ответе Германии пока нет.

При этом Верховный представитель Европейского Союза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель пообещал, что Германия не станет блокировать поставки танков в Украину из других стран Евросоюза.

Также "Страна" писала, что немецкий концерн Rheinmetall готов поставить в Украину около 140 танков Leopard, если правительство Германии разрешит такие поставки.

Ранее в Госдепе сказали, что Германия скоро примет решение по поводу поставок танков в Украину. По словам представителя Госдепартамента США Неда Прайса, это произойдет в ближайшие дни.