Сегодня, 23 января, Германия начала перемещать первые две из трех эскадрилий противовоздушных систем Patriot в Польшу.

Об этом сообщает Welt, публикуя движения колонны из города Гноин в Мекленбурге-Передней Померании.

ПВО должны переместить на оперативные позиции в районе города Замосць на юго-востоке Польши, примерно в 60 км от границы с Украиной и 110 км от Львова. Колонне техники еще предстоит преодолеть 1100 км.

Добавим, что рядом с местоположением ПВО находится важная железнодорожная перегрузочная станция для гражданских и военных грузов, предназначенных для Украины.

В Бундесвере ранее отмчали, что целью перемещения ПВО является защита воздушного пространства Польши и укрепление восточного фланга НАТО.

Как сообщала "Страна", Нидерланды отправят Украине две пусковые установки Patriot.

Тем временем война в Украине продолжается уже 334-й день. Мы следим за новостями 23 января в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 333-го дня войны. ВСУ контролируют позиции в Луганской области, но продвижение вперед очень затруднено, потому что россияне подтянули огромные резервы, к тому же, там все тщательно заминировано. Также бои продолжаются вокруг Бахмута. Еще одно направление, которое пришло в движение на днях - запорожское.

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