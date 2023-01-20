Нидерланды поставят украинской армии две пусковые установки ЗРК Patriot и ракеты к ней.

Об этом сообщила министр обороны королевства Кайса Оллонгрен после заседания "Рамштайна", пишет NOS.

"Нидерланды поставляют Украине две пусковые установки зенитной системы Patriot и ряд ракет. Кроме того, 65 военнослужащих морской пехоты будут обучать двумя партиями около 200 украинских военных пользоваться системой", - заявила Оллонгрен.

Министр добавила, что "Кабмин Нидерландов настроен и дальше поддерживать Украину".

Напомним, сегодня министр обороны США Ллойд Остин после окончания заседания группы "Рамштайн" заявил, что Германия и Нидерланды должны поставить в Украину системы ПВО Patriot.

Война в Украине продолжается уже 331-й день. Мы следим за новостями 20 января в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 330-го дня войны. Российские войска пытаются прощупывать оборону вокруг Константиновки и продолжают атаки на Бахмут. Украина накануне встречи министров обороны НАТО на базе "Рамштайн" в Германии сделала несколько заявлений о необходимости дать больше оружия, чтобы изменить ход войны. В своем "танковом" обращении к Европе министры Резников и Кулеба заявили, что есть угроза нового полномасштабного наступления РФ.

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