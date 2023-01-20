Украина получит системы противовоздушной обороны Patriot.

Об этом заявил в пятницу, 20 января, министр обороны США Ллойд Остин после окончания заседания группы "Рамштайн".

"Украине важно защитить свое воздушное пространство от вражеских ракет и дронов. Поэтому Германия и Нидерланды предоставят системы ПВО Patriot", - сказал Остин.

Глава Пентагона добавил, что поддержка Украины продолжится столько, сколько потребуется. По мнению руководителя военного ведомства, в войне наступает переломный момент.

Ранее "Страна" рассказывала, что означает передача Украине самого передового на Западе комплекса ПВО.

Война в Украине продолжается уже 331-й день. Мы следим за новостями 20 января в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 330-го дня войны. Российские войска пытаются прощупывать оборону вокруг Константиновки и продолжают атаки на Бахмут. Украина накануне встречи министров обороны НАТО на базе "Рамштайн" в Германии сделала несколько заявлений о необходимости дать больше оружия, чтобы изменить ход войны. В своем "танковом" обращении к Европе министры Резников и Кулеба заявили, что есть угроза нового полномасштабного наступления РФ.

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