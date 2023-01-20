Нидерланды рассмотрят возможность помощи Украине истребителями F-16 и танками Leopard 2. Об этом сообщил министр иностранных дел Нидерландов Вопке Гукстра, который также занимает пост заместителя премьер-министра во время парламентских дебатов.

Об этом пишет голландское издание NL Times.

Гукстра также уточнил, что Нидерланды отправляют только те товары, которые запрашивает Украина, то есть, для передачи самолетов, требуется запрос Киева на данную технику.

Нидерланды выводят из эксплуатации свои F-16 в связи с их заменой на F-35. В целом воздушные силы страны имели на 2021 год 61 самолет F-16AM/BM, которые должны были быть распроданы.

Отметим, что для передачи F-16 Украине нужно согласие на это страны-производителя. То есть - США.

Напомним, накануне нового 2023 года президент Украины Владимир Зеленский запрашивал у Норвегии системы ПВО, а у Нидерландов просил танки.

17 января Зеленский сообщил, что Нидерланды передадут Украине одну батарею ЗРК Patriot.

Ранее Зеленский обсудил с премьер-министром Нидерландов риски эскалации на фронте.

Тем временем война в Украине продолжается уже 331-й день. Мы следим за новостями 20 января в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 330-го дня войны. Российские войска пытаются прощупывать оборону вокруг Константиновки и продолжают атаки на Бахмут. Украина накануне встречи министров обороны НАТО на базе "Рамштайн" в Германии сделала несколько заявлений о необходимости дать больше оружия, чтобы изменить ход войны. В своем "танковом" обращении к Европе министры Резников и Кулеба заявили, что есть угроза нового полномасштабного наступления РФ.

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