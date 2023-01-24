Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Кремль предупредил Германию о последствиях в случае поставок танков в Украину, решение по которому еще не приняли.

Об этом пишут российские СМИ.

"Подобные поставки не сулят ничего хорошего для будущего отношений, они, безусловно, оставят неминуемый след для будущего этих отношений", - сказал Песков.

По его словам, "отношения и так находятся в достаточно низкой точке, и сколь-нибудь субстантивного диалога с Германией и другими странам Европейского союза и Североатлантического альянса не наблюдается".

Напомним, сегодня генсек НАТО Йенс Столтенберг после встречи с министром обороны Германии заявил, что западные страны в ближайшее время достигнут соглашения по поставкам танков в Украину.

Министр обороны Германии после встречи высказался более сдержанно, заявив, что было проведено "хорошее обсуждение", но решение по танкам еще не принято.

Также сообщалось, что, по данным Spiegel, Германия получила запрос Польши об отправке танков Leopard Украине.

Кроме того, писали, что, по информации СМИ, Германия не разрешает передачу Украине немецких танков, опасаясь потери своих экономических рынков.