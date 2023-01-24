Канцлер Германии Олаф Шольц принял решение отправить Украине танки Leopard 2A6. Речь идет как о передаче танков самой Германией, так и разрешении на реэкспорт другими странами.

Об этом сообщает Spiegel со ссылкой на источники в правительстве.

По информации издания, Германия готова поставить как минимум одну роту Leopard 2A6 со своих складов.

В среднесрочной и долгосрочной перспективе могут быть подготовлены к использованию и другие боевые танки из промышленных запасов.

Накануне стало известно, что Польша запросила у Германии разрешение на передачу Украине 14 танков Leopard 2.

В целом Украина должна получить от союзников около 100 танков Leopard 2, сообщают журналисты.

Также появилась информация, что США готовы предоставить Украине 10 танков Abrams.

Война в Украине продолжается уже 335-й день. Мы следим за новостями 24 января в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 334-го дня войны. В украинской разведке заявили, что в феврале-марте будут развиваться активные боевые действия на Донбассе. Также ГУР Минобороны допустило вероятное наступление россиян на Купянском направлении. Глава Евросовета Шарль Мишель заявил, что ближайшие 2-3 недели станут решающими в войне в Украине. А в The New York Times написали, что война в Украине вступает в новую, более смертоносную и судьбоносную фазу.

Карты вторжения, главные новости, фото и видео публикуются в нашем Telegram-канале.

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем скачать наши приложения в AppStore и Google Play.

Олеся Медведева рассказывает в своем блоге, почему Германия блокирует поставки танков Украине.