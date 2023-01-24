Страны Запада планируют передать Украине около 100 танков Leopard 2, если власти Германии разрешат такие поставки.

Об этом ABC News рассказал неназванный украинский чиновник.

По его словам, такие договоренности о танках были достигнуты во время встречи в формате "Рамштайн", которая прошла 20 января.

Чиновник напомнил, что Польша и Финляндия уже публично заявили о своей готовности передать танки Украине. При этом в поставках готовы принять участие Испания, Нидерланды и Дания, но для этого необходимо согласие Германии.

Он отметил, что немецкие "Леопарды" сейчас критически нужны Украине, поскольку запасы боеприпасов для советских танков уже заканчиваются, а украинская экономика не может их производить.

Напомним, Bloomberg пишет, что завтра Германия даст Польше разрешение на реэкспорт своих танков Leopard в Украину.

Сегодня Польша официально запросила разрешение на передачу Украине 14 танков.

Ранее СМИ написали, что Байден согласился выполнить главное условие Шольца - дать согласие на поставку танков "Абрамс" Украине.

Также генсек НАТО заявил, что западные страны скоро достигнут соглашения по отправке танков в Украину.