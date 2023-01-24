Украина должна получить около 100 танков Leopard 2, если Германия разрешит поставки - ABC News
Страны Запада планируют передать Украине около 100 танков Leopard 2, если власти Германии разрешат такие поставки.
Об этом ABC News рассказал неназванный украинский чиновник.
По его словам, такие договоренности о танках были достигнуты во время встречи в формате "Рамштайн", которая прошла 20 января.
Чиновник напомнил, что Польша и Финляндия уже публично заявили о своей готовности передать танки Украине. При этом в поставках готовы принять участие Испания, Нидерланды и Дания, но для этого необходимо согласие Германии.
Он отметил, что немецкие "Леопарды" сейчас критически нужны Украине, поскольку запасы боеприпасов для советских танков уже заканчиваются, а украинская экономика не может их производить.
Напомним, Bloomberg пишет, что завтра Германия даст Польше разрешение на реэкспорт своих танков Leopard в Украину.
Сегодня Польша официально запросила разрешение на передачу Украине 14 танков.
Ранее СМИ написали, что Байден согласился выполнить главное условие Шольца - дать согласие на поставку танков "Абрамс" Украине.
Также генсек НАТО заявил, что западные страны скоро достигнут соглашения по отправке танков в Украину.