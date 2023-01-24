Уже в среду, 25 января, Германия даст Польше разрешение на реэкспорт своих танков Leopard в Украину.

Об этом сообщает Bloomberg.

"Ожидается, что уже в среду Германия даст Польше разрешение на реэкспорт своих танков Leopard немецкого производства в Украину", - пишет Bloomberg.

Ранее во вторник Польша официально запросила разрешение на передачу Украине 14 танков.

"Поскольку немецкий закон требует разрешения на реэкспорт своей военной техники, это означает, что

танки Leopard в Европе могут быть отправлены в Украину только с согласия Берлина", - напоминает издание.

Ранее ряд СМИ написали, что Байден согласился выполнить главное условие Шольца - дать согласие на поставку танков "Абрамс" Украине.

Напомним, ранее генсек НАТО заявил, что западные страны скоро достигнут соглашения по отправке танков в Украину.

Также мы писали, что в соцсетях запустили флешмоб с призывом разморозить поставку Украине немецких танков Leopard.

Война в Украине продолжается уже 335-й день. Мы следим за новостями 24 января в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 334-го дня войны. В украинской разведке заявили, что в феврале-марте будут развиваться активные боевые действия на Донбассе. Также ГУР Минобороны допустило вероятное наступление россиян на Купянском направлении. Глава Евросовета Шарль Мишель заявил, что ближайшие 2-3 недели станут решающими в войне в Украине. А в The New York Times написали, что война в Украине вступает в новую, более смертоносную и судьбоносную фазу.

Карты вторжения, главные новости, фото и видео публикуются в нашем Telegram-канале.

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем скачать наши приложения в AppStore и Google Play.

Олеся Медведева рассказывает в своем блоге, почему Германия блокирует поставки танков Украине.