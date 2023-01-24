Норвегия рассматривает вопрос о поставке Украине до восьми танков Leopard 2 из 36 имеющихся у нее. Этому вопросу было посвящено закрытое заседание расширенного комитета иностранных дел и обороны.

Об этом сообщает издание Dagens Næringsliv.

Также правительство в скором времени примет решение о закупке новых танков.

Накануне издание Der Spiegel сообщило, что Олаф Шольц уже согласился на передачу Украине танков Leopard из Германии и других стран.

По данным издания, Украина должна получить от западных стран около 100 танков Leopard 2.

Sky News сообщает, что и США готовы предоставить Украине 10 танков Abrams.

Война в Украине продолжается уже 335-й день. Мы следим за новостями 24 января в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 334-го дня войны. В украинской разведке заявили, что в феврале-марте будут развиваться активные боевые действия на Донбассе. Также ГУР Минобороны допустило вероятное наступление россиян на Купянском направлении. Глава Евросовета Шарль Мишель заявил, что ближайшие 2-3 недели станут решающими в войне в Украине. А в The New York Times написали, что война в Украине вступает в новую, более смертоносную и судьбоносную фазу.

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Олеся Медведева рассказывает в своем блоге, почему Германия блокирует поставки танков Украине.