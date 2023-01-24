Нидерланды могут выкупить у Германии 18 арендованных танков Leopard 2 и передать их Украине.

Об этом заявил премьер-министр Марк Рютте в интервью Frankfurter Allgemeine Zeitung.

"Мы взяли их в аренду, а значит, мы можем их купить, а значит, мы можем их подарить", - сказал Рютте.

Он добавил, что готовы рассмотреть этот вариант в коалиции с другими странами, но пока такого решения нет.

"Я очень хорошо понимаю украинскую просьбу", - добавил Рютте.

Ранее СМИ сообщили, что канцлер Германии Олаф Шольц согласился на передачу Украине танков Leopard из Германии и других стран.

После этого появилась информация, что Норвегия может передать Украине почти четверть своих танков Leopard 2.

В ближайшие дни США также могут объявить о передаче Украине танков Abrams.

Война в Украине продолжается уже 335-й день. Мы следим за новостями 24 января в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 334-го дня войны. В украинской разведке заявили, что в феврале-марте будут развиваться активные боевые действия на Донбассе. Также ГУР Минобороны допустило вероятное наступление россиян на Купянском направлении. Глава Евросовета Шарль Мишель заявил, что ближайшие 2-3 недели станут решающими в войне в Украине. А в The New York Times написали, что война в Украине вступает в новую, более смертоносную и судьбоносную фазу.

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