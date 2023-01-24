США готовы объявить о поставках Украине танков Abrams, но попасть в Украину техника сможет через месяцы или даже годы.

Об этом сообщает Associated Press.

Как пишет агентство, администрация Джо Байдена готова одобрить отправку танков M1 Abrams в Украину, поскольку международное нежелание отправлять танки на фронт против России начинает ослабевать. Решение может быть объявлено уже в среду, 25 января, однако доставка танков займет месяцы или годы.

Официальные лица США заявили журналистам, что детали все еще прорабатываются. Один из чиновников сказал, что танки будут закуплены в рамках готовящегося пакета инициативы содействия безопасности Украины, который предусматривает долгосрочное финансирование закупки оружия и снаряжения у коммерческих поставщиков.

Ожидается, что заявление США будет согласовано с заявлением Германии о том, что она удовлетворит просьбу Польши о передаче Украине танков Leopard 2 немецкого производства.

В тоже время в Пентагоне не подтвердили данные СМИ. Администрации США пока нечего объявить о возможности поставок американских танков Abrams в Украину, сказал пресс-секретарь Минобороны США Патрик Райдер на брифинге.

Он добавил, что Соединенные Штаты будут обучать военнослужащих ВСУ применению американских танков M1 Abrams в случае их поставок.

Ранее Sky News Arabia сообщал, что США готовы передать 10 таких танков.

А Politico написала, что администрация Байдена склоняется к отправке в Украину трёх десятков танков Abrams.