Еще одно издание сообщает, что администрация президента США Джо Байдена рассматривает возможность отправки в Украину танков Abrams.

Об этом пишет Politico.

"Администрация Байдена склоняется к отправке "значительного количества" танков M1 Abrams в Украину, заявили два американских чиновника, и объявление может быть сделано уже на этой неделе", - сообщает издание.

Один из двух официальных лиц США заявил, что администрация Байдена рассматривает возможность отправки около 30 танков Abrams.

По словам третьего лица, знакомого с вопросом, техника, скорее всего, поступит в рамках инициативы содействия безопасности Украины. Программа позволяет Вашингтону финансировать закупку оружия и техники для Украины, а не изымать их из существующих запасов США.

Пентагон никогда не снимал танки с повестки дня, подчеркнул четвертый источник, который, как и другие, говорил на условиях анонимности. Но в последние недели официальные лица США публично указывали на трудности с поставкой M1, основного боевого танка армии. Они заявили, что в данный момент Abrams не имеют особого смысла для Украины, потому что потребляют авиационное топливо и требуют для обслуживания длинных цепочек снабжения.

"Танк Abrams - очень сложная техника. Это дорого, на нем трудно тренироваться. У него реактивный двигатель, я думаю, это примерно три галлона на милю реактивного топлива. Это не самая простая в обслуживании система", - заявил журналистам на прошлой неделе после поездки в Киев Колин Каль, высокопоставленный чиновник Пентагона.

Между тем Sky News Arabia сообщал, что США готовы передать только 10 таких танков.

Генсек НАТО заявил, что западные страны скоро достигнут соглашения по отправке танков в Украину.