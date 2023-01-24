Завтра, 25 января, парламент Германии обсудит отправку танков Leopard в Украину.

Об этом сообщает CNN.

Сообщается, что оппозиционные ХДС и ХСС потребовали проведения дебатов, утверждая, что они хотят "положить конец блокаде "Леопардов" федеральным правительством".

Немецкое правительство "должно бояться потерять доверие своих союзников", заявила оппозиция.

Дебаты начнутся в 16:05.

Напомним, США готовы предоставить Украине 10 танков Abrams, чтобы усилить давление на Германию, а она в свою очередь начала поставки Leopard.

Ранее мы писали, что Украина должна получить около 100 танков Leopard 2, если Германия разрешит поставки.

Также мы сообщали, что 25 января, Германия должна дать Польше официальное разрешение на реэкспорт своих танков Leopard в Украину.

Кроме того, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Кремль предупредил Германию о последствиях в случае поставок танков в Украину, решение по которому еще не приняли.

Война в Украине продолжается уже 335-й день. Мы следим за новостями 24 января в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 334-го дня войны. В украинской разведке заявили, что в феврале-марте будут развиваться активные боевые действия на Донбассе. Также ГУР Минобороны допустило вероятное наступление россиян на Купянском направлении. Глава Евросовета Шарль Мишель заявил, что ближайшие 2-3 недели станут решающими в войне в Украине. А в The New York Times написали, что война в Украине вступает в новую, более смертоносную и судьбоносную фазу.

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Олеся Медведева рассказывает в своем блоге, почему Германия блокирует поставки танков Украине.