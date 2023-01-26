Немецкое издание Bild составило инфографику с основными характеристиками танков "Леопард", "Абрамс" и "Челленджер", которые Украина ожидает получить от других стран в качестве военной помощи.

Инфографика появилась в телеграм-канале издания.

Издание сравнило танки США, Германии и Британии - стран, которые согласились направить боевые машины Украине.

Напомним, вчера Байден объявил о решении отправить в Украину 31 танк M1 Abrams и заявил о подготовке наступления ВСУ.

Также Германия официально разрешила поставки танков "Леопард" в Украину.

Кроме того, ранее британский премьер подтвердил передачу Украине танков Challenger 2.

В отдельном материале мы рассказывали, что известно о танках M1 Abrams, которые Байден передаст Украине.

Война в Украине продолжается уже 337-й день. Мы следим за новостями 26 января в своем онлайне.

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