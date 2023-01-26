Появилась инфографика сравнения трех типов танков, которые союзники пообещали отправить в Украину
Немецкое издание Bild составило инфографику с основными характеристиками танков "Леопард", "Абрамс" и "Челленджер", которые Украина ожидает получить от других стран в качестве военной помощи.
Инфографика появилась в телеграм-канале издания.
Издание сравнило танки США, Германии и Британии - стран, которые согласились направить боевые машины Украине.
Напомним, вчера Байден объявил о решении отправить в Украину 31 танк M1 Abrams и заявил о подготовке наступления ВСУ.
Также Германия официально разрешила поставки танков "Леопард" в Украину.
Кроме того, ранее британский премьер подтвердил передачу Украине танков Challenger 2.
В отдельном материале мы рассказывали, что известно о танках M1 Abrams, которые Байден передаст Украине.
Война в Украине продолжается уже 337-й день. Мы следим за новостями 26 января в своем онлайне.
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