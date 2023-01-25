Правительство Германии официально объявило, что направит Украине 14 танков Leopard 2. Также Берлин одобрил разрешение и на отправку данных танков из других стран Европы.

Об этом говорится в заявлении, обнародованном пресс-службой правительства ФРГ.

Сообщается со ссылкой на слова канцлера Германии Олафа Шольца, что "это результат интенсивных консультаций с ближайшими европейскими и международными партнерами Германии",

"Это решение следует нашей известной линии поддержки Украины в меру наших возможностей. Мы действуем в тесной координации на международном уровне", - сказал Шольц.

Цель - быстро собрать два танковых батальона с танками Leopard 2 для Украины, говорится в заявлении.

В качестве первого шага Германия предоставит роте 14 танков Leopard 2-A6 из запасов Бундесвера. Другие европейские партнеры также передадут танки Leopard 2.

"Подготовка украинских экипажей должна быстро начаться в Германии. Помимо обучения, пакет также будет включать логистику, боеприпасы и техническое обслуживание системы", - говорится в заявлении.

Ранее СМИ сообщали, что Украина должна получить около 100 танков Leopard 2 после разрешения Германии.

Также по данным СМИ, сегодня Байден объявит о решении поставить Украине танки Abrams.

Война в Украине продолжается уже 336-й день. Мы следим за новостями 25 января в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 335-го дня войны. Основной накал идет около Бахмута. Также бои приближаются к городу Константиновке, который является важным логистическим узлом для переброски подкреплений бахмутской группировке ВСУ. Еще одно направление, которое пришло в движение, Угледарское.

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