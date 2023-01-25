Испания может передать Украине немецкие танки Leopard. Всего Испания приобрела у Германии в 1998 году 108 таких машин, 53 из них "являются жизнеспособными".

сообщает газета El Mundo.

Танки хранятся в логистическом центре Сарагоса. По данным газеты, 20 из них в хорошем состоянии, другие нуждаются в "соответствующем обслуживании для любой машины находящейся на хранении".

Напомним, Нидерланды могут выкупить у Германии арендованные танки Leopard 2 для передачи их Украине.

Также "Страна" писала, что Норвегия может передать Украине почти четверть своих танков Leopard 2.

Вчера канцлер Германии Олаф Шольц согласился на передачу Украине танков Leopard из Германии и других стран.

Тем временем война в Украине продолжается уже 336-й день. Мы следим за новостями 25 января в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 335-го дня войны. Основной накал идет около Бахмута. Также бои приближаются к городу Константиновке, который является важным логистическим узлом для переброски подкреплений бахмутской группировке ВСУ. Еще одно направление, которое пришло в движение, Угледарское.

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