России вряд ли удастся довести производство своих новых танков Т-14 "Армата" до боеспособного уровня и соответствия обычным стандартам.

Об этом пишет британская разведка.

РФ работала над подготовкой небольшого количества этих танков к первому оперативному развертыванию в Украине, однако в последние месяцы дислоцированные российские войска неохотно принимали выделенный им первый транш Т-14, поскольку машины находились в "плачевном состоянии".

"Неясно, какие именно аспекты машин вызвали такую ​​реакцию, но в течение последних трех лет российские официальные лица публично заявляли о проблемах с двигателем Т-14 и тепловизионными системами. В 2021 году министр обороны Сергей Шойгу охарактеризовал запланированный на 2022 год серийный выпуск только как "опытно-промышленную" партию. Поэтому маловероятно, что какие-либо развернутые танки Т-14 будут соответствовать обычным стандартам для того, чтобы новая техника считалась боеспособной", - полагает разведка.

Ранее британские специалисты уже рассказывали о трудностях с производством новых российских танков Т-14 "Армата". По их оценке, если Россия и развернет Т-14, то скорее в пропагандистских целях.

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