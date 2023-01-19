Россия, вероятно, рассматривает возможность размещения небольшого количества своих новых основных боевых танков Т-14 "Армата" в Украине.

Об этом сообщает британская разведка в новой сводке.

В конце декабря 2022 года на снимках были видны Т-14 на полигоне на юге России. Это случилось после того, как проправительственные российские СМИ утверждали, что Т-14 готовятся к развертыванию. Однако неясно, перевезла ли Россия этот тип танков в Украину.

В Минобороны Британии считают, что любое развертывание Т-14, вероятно, будет рискованным решением для России.

"В течение одиннадцати лет разработки программа сопровождалась задержками, сокращением запланированного размера парка и сообщениями о производственных проблемах", - считают в британской разведке.

Дополнительным вызовом для России является корректировка своей логистической цепочки для обслуживания Т-14, поскольку он больше и тяжелее других российских танков.

"Если Россия развернет Т-14, то, скорее всего, в первую очередь в пропагандистских целях", - считают в Лондоне.

Разведка отмечает, что танков произведено, вероятно, только в нескольких десятках, а командиры "вряд ли будут доверять машине в бою".

Ранее сообщалось, что польский президент Дуда ожидает нового наступления России.

Также мы писали, что Зеленский предупредил, что Россия готовится к реваншу.

О планах Кремля перейти к решительным стратегическим действиям писал и "Институт изучения войны".