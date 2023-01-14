Британский премьер Риши Сунак в телефонной беседе с Владимиром Зеленским подтвердил передачу танков Challenger 2, о которой писали британские СМИ.

Об этом сообщается на сайте британского правительства.

"Премьер-министр обрисовал стремление Соединенного Королевства усилить нашу поддержку Украины, в том числе путем предоставления танков Challenger 2 и дополнительных артиллерийских систем", - говорится в сообщении.

ВВС со ссылкой на свои источники утверждает, что речь может идти о примерно 12 танках.

Зеленский поблагодарил Сунака, отметив, что это "посылает правильный сигнал другим партнерам".

Вероятно, украинский президент имел ввиду Германию с ее танками Leopard 2.

По данным Bloomberg, Германия уже на следующей неделе примет решение об отправке танков Leopard Украине.

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