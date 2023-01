Все больше британских СМИ пишут, что премьер-министр Великобритании Риши Сунак принял решение об отправке в Украину танкового эскадрона.

Вслед за The Guardian об этом теперь сообщают The Independent и The Sun со ссылкой на источники в правительстве.

Журналисты пишут, что четыре танка Challenger 2 – основных боевых танка сухопутных войск Соединенного Королевства – будут немедленно отправлены в Восточную Европу. Затем туда последуют еще восемь танков.

Источник газеты The Independent сообщает, что Сунак объявит о своем решении президенту Украины Владимиру Зеленскому в ближайшее время. Guardian пишет, что официально об отправке на Украину танков может быть объявлено в понедельник, 16 января.

"Премьер-министр ясно дал понять, что Великобритания должна выполнять свои обязательства перед Украиной, и это включает в себя обеспечение необходимой техникой для обороны и изменения баланса поля боя", — сказал собеседник.

Ранее глава МИД Дмитрий Кулеба заявил, что пять стран готовы поставить в Украину танки Leopard, что позволит ВСУ собрать новую танковую бригаду.

При этом СМИ сообщают, что союзники давят на ФРГ насчет поставок Украине танков, но Берлин хочет сохранить "особые отношения" с РФ.

Война в Украине продолжается уже 325-й день. Мы следим за новостями 14 января в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 324-го дня войны. Минобороны России официально объявило о взятии Соледара, в Украине говорят, что бои в нем еще идут. Тем временем Франция надеется поставить в Украину колесные танки AMX 10-RC в течение двух месяцев. К этому времени Россия может попытаться пойти в новое масштабное наступление, заявил министр обороны Алексей Резников.

