Президент США Джо Байден объявил о решении направить Украине 31 танк M1 Abrams.

Об этом глава Белого дома сказал 25 января на пресс-конференции, посвященной поддержке Украины.

"Сегодня я заявляю, что США отправят Украине 31 танк M1 Abrams - это эквивалентно одному украинскому батальону. Глава Минобороны Ллойд Остин рекомендовал этот шаг", - рассказал Байден.

При этом он добавил, что отправка тяжелой техники займет время. Однако заверил, что это время США потратят на обучение украинских военных использованию M1 Abrams, которое начнется как можно скорее.

Также американский президент пообещал продолжать поддержку Украины и заявил, что передача США военной помощи Киеву не несет угрозы для России.

По словам Байдена, лидеры стран Запада хотят, чтобы боевые действия в Украине завершились.

"Мы все хотим завершения боев, однако это должно произойти на справедливых для Киева условиях", - добавил он и сказал, что Украина готовит сейчас контрнаступление.

Между тем доставка танков М1 Abrams Украине потребует месяцев, сообщила на брифинге высокопоставленный представитель администрации США.

"Что касается того, как долго это займет, у меня нет точной даты для вас, но... речь идет о месяцах, не о неделях", - сказала представитель администрации США.

Она добавила, что в Украину также направят восемь ремонтно-эвакуационных машин для обслуживания танков. Кроме того, США начинают работать над программой подготовки украинских танкистов для использования Abrams.

В целом же, уточнили в Белом доме, Киев для решения задач в рамках ближайших операций получит от Запада сотни единиц бронетехники, в частности танков.

Ранее американские СМИ писали, что США отправят в Украину 31 танк Abrams в рамках военной помощи. Стоимость такого количества военной техники они оценили в 400 миллионов долларов.

Также пресса сообщала, что танки из США вряд ли прибудут к ожидаемому весеннему наступлению.