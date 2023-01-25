США отправят Украине 31 танк Abrams за $400 млн - Bloomberg

Соединенные Штаты Америки отправят в Украину 31 танк Abrams в рамках военной помощи. Стоимость такого количества военной техники оценивается в 400 миллионов долларов.

Об этом сообщила репортер агентства Bloomberg в Белом доме Дженнифер Якобс в своем Twitter-аккаунте.

"Администрация президента США Джо Байдена отправит Украине 31 танк M1 Abrams в рамках сделки на 400 миллионов долларов", - пишет она со ссылкой на источники.

Отметим, телеканал Al Jazeera со ссылкой на неназванного представителя американской администрации ранее сообщал, что сегодня Джо Байден объявит о решении поставить Украине танки Abrams.

Сегодня СМИ со ссылкой на Администрацию президента США анонсировали выступление американского президента в 19:00 по Киеву. Чему оно будет посвящено - не уточняется.

Также мы писали, что, по данным Spiegel, страны Европы собираются передать Украине два батальона танков Leopard по 40 машин каждом.

Кроме того, сообщалось, что Германия официально разрешила поставки танков "Леопард" в Украину.

Война в Украине продолжается уже 336-й день. Мы следим за новостями 25 января в своем онлайне.

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