Европейские страны собираются передать Украине 80 танков Leopard. Немецкие танки могут поступить на вооружение ВСУ до конца марта.

Об этом сообщает Spiegel.

По данным издания, в общей сложности Европа планирует передать Украине два батальона современных танков, в каждом из которых будет по 40 единиц. Кроме того, еще один батальон готовит США, они передадут танки Abrams.

"Соответственно, немцы принимают участие (в коалиции - Ред.) с ротой танков Leopard 2A6 в батальоне, в который, как говорится, финны, испанцы и голландцы также вносят танки этой модели. Поляки и норвежцы собирают второй батальон "Леопардов" типа 2А4. Сообщается, что третий батальон прибудет из США с около 30 основными боевыми танками M1 Abrams, хотя официально об этом еще не было объявлено", - пишет издание.

Напомним, сегодня правительство Германии официально объявило, что направит Украине 14 танков Leopard 2. Также Берлин одобрил разрешение и на отправку данных танков из других стран Европы.

Также Португалия сообщила, что может передать Украине треть своих танков Leopard 2 после того, как Германия официально одобрила реэкспорт своей техники в третьи страны. Речь идет о передаче четырех танков.

Война в Украине продолжается уже 336-й день. Мы следим за новостями 25 января в своем онлайне.