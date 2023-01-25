Португалия может передать Украине треть своих танков Leopard 2 после того, как Германия официально одобрила реэкспорт своей техники в третьи страны. Речь идет о передаче четырех танков.

Об этом пишет местная газета Correio da Manhã со ссылкой на источник близкий к португальскому правительству.

По данным собеседника издания, на вооружении армии Португалии есть 37 танков модели Leopard 2, однако из них "полностью исправны" только 12.

Газета пишет, что таким образом армия Португалии может отдать ВСУ треть своих "рабочих" танков Leopard 2.

Ранее СМИ сообщали, что и Испания может передать Украине танки Leopard. У нее рабочих машин осталось тоже немного.

Всего, по данным СМИ, Украина должна получить около 100 танков Leopard 2.

Война в Украине продолжается уже 336-й день. Мы следим за новостями 25 января в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 335-го дня войны. Основной накал идет около Бахмута. Также бои приближаются к городу Константиновке, который является важным логистическим узлом для переброски подкреплений бахмутской группировке ВСУ. Еще одно направление, которое пришло в движение, Угледарское.

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