Исходя из существующих публикаций в СМИ, европейские страны могут поставить Украине более 100 "Леопардов".

Так, ранее сообщалось, что страны готовы поставить нашей стране такое количество машин:

Итого - 111 танков Leopard (но из них 33 ещё нужно отремонтировать).

Кроме того, Великобритания обещает поставить 14 танков Challenger, США - 30-50 танков Abrams (но их поставки могут затянуться на год).

Также о готовности направить в Украину танки заявляли Швеция и Финляндия.

Итого, в самое ближайшее время Украина может получить около 100 танков Leopard и Challenger (или даже больше - в зависимости от того сколько танков даст Финляндия и Швеция). А в перспективе до года - ещё 60-80.

Напомним, ранее командование ВСУ говорило о том, что для успешного наступления на одном направлении необходимо 300 современных западных танков.

Тем временем война в Украине продолжается уже 336-й день. Мы следим за новостями 25 января в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 335-го дня войны. Основной накал идет около Бахмута. Также бои приближаются к городу Константиновке, который является важным логистическим узлом для переброски подкреплений бахмутской группировке ВСУ. Еще одно направление, которое пришло в движение, Угледарское.

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