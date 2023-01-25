Замглавы МИД Украины и бывший посол в Германии Андрей Мельник считает, что после поставок немецких танков Украине должны быть переданы также истребители и подводные лодки.

Об этом он заявил в интервью RTL/NTV.

Он считает, что Германия могла бы помочь с истребителями "Торнадо" или "Еврофайтер".

Мельник призвал министра обороны Бориса Писториуса проявить "лидерство".

"Нам нужны боевые корабли, чтобы можно было защитить берег, у нас очень длинный берег. Нам также нужны подводные лодки, чтобы предотвратить опасность новой атаки с моря в Черном море", - заявил он.

Ранее сообщалось, что США не против передачи Нидерландами Украине американских истребителей F-16.

А Словакия готова отправить Украине свои истребители МиГ-29.

Война в Украине продолжается уже 336-й день. Мы следим за новостями 25 января в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 335-го дня войны. Основной накал идет около Бахмута. Также бои приближаются к городу Константиновке, который является важным логистическим узлом для переброски подкреплений бахмутской группировке ВСУ. Еще одно направление, которое пришло в движение, Угледарское.

Карты вторжения, главные новости, фото и видео публикуются в нашем Telegram-канале.

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем скачать наши приложения в AppStore и Google Play.

Олеся Медведева рассказывает в своем блоге о последних событиях.