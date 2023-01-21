После заявления Нидерландов о готовности рассмотреть передачу Украине своих истребителей F-16 в США дали понять, что не против этого. Посол Вашингтона при ОБСЕ Майкл Карпентер сказал, что ожидает широкую поддержку в США такого возможного решения союзников.

Об этом он сказал в интервью литовскому изданию Delfi.

"Мы уже давно придерживаемся мнения: то, что поставляют наши союзники - это их дело. И мы поддерживаем бесчисленные вклады, которые наши союзники внесли в помощь Украине. Так было с самого начала войны, когда мы обсуждали унаследованные советские системы, до нынешнего периода, когда мы обсуждаем основные боевые танки и более сложные средства и системы противовоздушной и противоракетной обороны. И поэтому я ожидаю, что в Соединенных Штатах будет широкая поддержка наших союзников, которые продолжат наращивать свое участие в поддержке Украины", - сказал Карпентер.

Нидерланды выводят из эксплуатации свои F-16 в связи с их заменой на более современные F-35. В целом воздушные силы страны имели на 2021 год 61 самолет F-16AM/BM, которые должны были быть распроданы. Для передачи F-16 Украине нужно согласие на это страны-производителя, то есть США.

Кроме готовности отдать самолеты Нидерланды оказывают другую военную помощь: страна передаст Украине одну батарею ЗРК Patriot.

Между тем президент США Джо Байден не сказал прямо, поддерживает ли он предоставление Германией танков Украине.