Бельгия не располагает исправными танками для Украины, такая техника была снята с вооружения много лет назад.

Об этом пишет RLT info.

В минобороны Бельгии заявляют, что танки находятся на хранении у частных компаний, которые готовы их продать министерству обороны по цене 500 тысяч евро за единицу.

"Порядка десяти лет назад было решено продать танки, они были уже не в рабочем состоянии", - сообщили в минобороны страны.

Тогда танки распродали по 10-15 тысяч евро.

В Бельгии полагали, что такая техника не понадобится на новых театрах боевых действий, заявила она.

Как писала "Страна", Португалия может передать Украине треть своих рабочих танков Leopard 2. Испания также может передать Украине танки Leopard.

Напомним, Германия официально разрешила поставки танков "Леопард" в Украину и сама отправит 14 штук.

Война в Украине продолжается уже 336-й день. Мы следим за новостями 25 января в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 335-го дня войны. Основной накал идет около Бахмута. Также бои приближаются к городу Константиновке, который является важным логистическим узлом для переброски подкреплений бахмутской группировке ВСУ. Еще одно направление, которое пришло в движение, Угледарское.

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