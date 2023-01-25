В среду, 25 января, президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с канцлером Германии Олафом Шольцем. Стороны обсудили поставку немецких танков Leopard Германией и третьими странами, а также дальнейшее расширение оборонной поддержки и тренировочных миссий.

Об этом Зеленский сообщил в своем Telegram-канале.

"Немецкие основные боевые танки, дальнейшее расширение оборонной поддержки и тренировочных миссий, зеленый свет партнерам на поставку аналогичного оружия. Только что в разговоре с федеральным канцлером Германии Олафом Шольцем услышал об этих важных и своевременных решениях. Искренне благодарен Олафу Шольцу и всем нашим друзьям в Германии", - сообщил Зеленский.

Напомним, ранее Шольц заявил, что Германия будет придерживаться принципа недопустимости эскалации между НАТО и РФ.

Сегодня правительство Германии официально объявило, что направит Украине 14 танков Leopard 2. Также Берлин одобрил разрешение и на отправку данных танков из других стран Европы.

Также мы писали, что вчера состоялась встреча президента Украины Владимира Зеленского с президентом Финляндии Саули Ниинисте в Киеве. Поднимались вопросы оборонного сотрудничества, защиты украинской энергетики и подготовки 10-го пакета санкций ЕС против России.

Война в Украине продолжается уже 336-й день. Мы следим за новостями 25 января в своем онлайне.