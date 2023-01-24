Сегодня, 24 января, во время встречи президента Украины Владимира Зеленского с президентом Финляндии Саули Ниинисте в Киеве поднимались вопросы оборонного сотрудничества, защиты украинской энергетики и подготовки 10-го пакета санкций ЕС против России.

Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

Зеленский поблагодарил Финляндию за неизменную принципиальную поддержку оборонных усилий Украины, санкционного давления на Россию и международную активность, направленную на привлечение России к ответственности за ее террор.

Он подчеркнул, что Украину и Финляндию объединяют уже 12 пакетов оборонной помощи и взаимодействие в восстановлении украинской энергетики после российских ударов.

"Я благодарен и господину президенту лично, благодарен гражданам Финляндии за четкое понимание того, что нам нужно сейчас. Это позволяет сохранять устойчивость и вместе идти к победе в этой войне", - сказал Зеленский.

Украинский президент отметил также важность того, чтобы международные усилия были направлены и на недопущение каких-либо попыток России и связанных с ней лиц обойти санкционное давление.

Кроме того, Зеленский проинформировал коллегу об актуальной ситуации на фронте, планах России на ближайшее время.

"Очевидно, что российское руководство готовится к реваншу, накапливает силы. Но также очевидно, что государство-террорист должно проиграть. Сегодня мы обсудили, что именно нужно для этого на поле боя для нашего государства. В таком контексте мы обсуждали и участие Финляндии в коалиции стран по вопросу предоставления Украине современных западных танков. Мы благодарим за поддержку. Такой вклад в победу для нас очень важен", – сказал президент.

В ходе встречи лидеры уделили внимание возможности присоединения Финляндии к реализации конкретных пунктов Украинской Формулы Мира.

Отдельно стороны затронули вопросы европейской и евроатлантической интеграции Украины. Со своей стороны, Саули Ниинисте рассказал, что сегодня имел возможность посетить Бородянку и Бучу в Киевской области, где увидел следы жестокости российских захватчиков и страдания украинского народа.

"Мы готовы сделать все, что сможем, чтобы помочь вам. Делали это до сих пор, особенно после прошлогоднего масштабного нападения", – подчеркнул лидер Финляндии, добавив, что его страна постоянно поддерживает Украину и оказала помощь почти в 600 млн евро, а также передает генераторы и другую гуманитарную помощь, приняла около 50 тыс. граждан Украины.

Напомним, Зеленский надеется, что Финляндия поддержит Украину на пути вступления в НАТО.

Война в Украине продолжается уже 335-й день. Мы следим за новостями 24 января в своем онлайне.

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