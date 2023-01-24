Во вторник, 24 января, в Украину с ранее неанонсированным визитом прибыл президент Финляндии Саули Ниинистё.

Об этом сообщает телеграм-канал президента Украины Владимира Зеленского.

"Приветствую в Украине президента Финляндии Саули Ниинисте. Украина ценит поддержку Финляндии и финского народа. Спасибо за этот визит!", - говорится в сообщении президента.

Ниинисте уже успел встретиться с Зеленским в Киеве и провести переговоры.

Напомним, ранее Ниинистё заявил, что в течение многих лет наблюдал за президентом РФ и понял его эволюцию мышления. По словам Ниинистё, Путин "вложил все", и не примет "какое бы то ни было поражение".

Также президент Финляндии признавал, что его страна вряд ли сможет вступить в НАТО в ближайшее время.

Война в Украине продолжается уже 335-й день. Мы следим за новостями 24 января в своем онлайне.

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