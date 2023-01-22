Экс-премьер Великобритании Борис Джонсон, который должен был приехать в Киев "в ближайшие месяцы", был замечен в Буче уже сегодня.

На видео, распространяющемся в пабликах, его можно узнать по характерной прическе.

Позже стало известно, что Джонсон сегодня был также в Бородянке.

Никакого официального объявления визита не было. Впрочем, Джонсон сейчас не занимает никакого официального поста и может наносить визиты в частном порядке.

На этой неделе он встречался в Давосе с представителями Украины - в частности, с мэром Киева Виталием Кличко.

Напомним, в ноябре 2022 года Борису Джонсону присвоили звание почетного гражданина Киева.

Также СМИ сообщали о том, что Джонсон вышел из премьерской гонки, чтобы не лишиться доходов в размере 10 млн фунтов в год.

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