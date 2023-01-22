Борис Джонсон приехал в Украину с не анонсированным визитом. Фото и видео
Экс-премьер Великобритании Борис Джонсон, который должен был приехать в Киев "в ближайшие месяцы", был замечен в Буче уже сегодня.
На видео, распространяющемся в пабликах, его можно узнать по характерной прическе.
Позже стало известно, что Джонсон сегодня был также в Бородянке.
Никакого официального объявления визита не было. Впрочем, Джонсон сейчас не занимает никакого официального поста и может наносить визиты в частном порядке.
На этой неделе он встречался в Давосе с представителями Украины - в частности, с мэром Киева Виталием Кличко.
Напомним, в ноябре 2022 года Борису Джонсону присвоили звание почетного гражданина Киева.
Также СМИ сообщали о том, что Джонсон вышел из премьерской гонки, чтобы не лишиться доходов в размере 10 млн фунтов в год.
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