Борис Джонсон может приехать в Киев в ближайшие месяцы - СМИ
Экс-премьер-министр Британии Борис Джонсон собирается совершить поездку в Украину, чтобы поддержать Владимира Зеленского.
Об этом пишет The Guardian.
Конкретной информации о датах пока нет. Как говорят друзья Джонсона, он планирует приехать в Киев ближайшие месяцы, чтобы продемонстрировать публичную поддержку в борьбе с российской агрессией.
Во время зарубежной поездки, как бывший премьер-министр, Джонсон будет обеспечен защитой безопасности за счет британских налогоплательщиков.
При этом председатель специального комитета Палаты общин по обороне Тобиас Эллвуд предупредил Джонсона о том, что тот не должен вмешиваться в официальные отношения между Украиной и Великобританией.
Борис Джонсон уже трижды был в Украине - в апреле, июне и августе 2022 года.
Напомним, что ранее Борису Джонсону присвоили звание почетного гражданина Киева.
Также мы писали, что в сентябре прошлого года королева Британии Елизавета II приняла отставку Бориса Джонсона.
Война в Украине продолжается уже 324-й день. Мы следим за новостями 13 января в своем онлайне .
Ранее мы подводили итоги 323-го дня войны. В Соледаре сейчас продолжаются тяжелые бои. Идут боевые действия на подходе к Бахмуту, который пытаются окружить российские войска. Накаляется обстановка вокруг Кременной в Луганской области.
Карты вторжения, главные новости, фото и видео публикуются в Telegram-канале "Политика Страны".
Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем скачать наши приложения в AppStore и Google Play.
Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывает о последних событиях, связанных с войной в Украине.