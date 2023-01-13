Экс-премьер-министр Британии Борис Джонсон собирается совершить поездку в Украину, чтобы поддержать Владимира Зеленского.

Об этом пишет The Guardian.

Конкретной информации о датах пока нет. Как говорят друзья Джонсона, он планирует приехать в Киев ближайшие месяцы, чтобы продемонстрировать публичную поддержку в борьбе с российской агрессией.

Во время зарубежной поездки, как бывший премьер-министр, Джонсон будет обеспечен защитой безопасности за счет британских налогоплательщиков.

При этом председатель специального комитета Палаты общин по обороне Тобиас Эллвуд предупредил Джонсона о том, что тот не должен вмешиваться в официальные отношения между Украиной и Великобританией.

Борис Джонсон уже трижды был в Украине - в апреле, июне и августе 2022 года.

Напомним, что ранее Борису Джонсону присвоили звание почетного гражданина Киева.

Также мы писали, что в сентябре прошлого года королева Британии Елизавета II приняла отставку Бориса Джонсона.

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