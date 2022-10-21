Больше половины граждан Великобритании не хотят снова видеть Бориса Джонсона премьер-министром после отставки Лиз Трасс.

Об этом свидетельствуют опубликованные в пятницу результаты опроса социологической компании YouGov.

52% респондентов ответили отрицательно на вопрос, будут ли они счастливы, если Джонсон вновь возглавит британское правительство. 43% респондентов, заявивших о нежелании видеть Джонсона премьером, ответили, что относятся к этой идее крайне отрицательно.

Лишь 27% респондентов положительно отнеслись бы к возвращению Джонсона на Даунинг-стрит. При этом 18% опрошенных указали, что избрание Джонсона лидером правящей Консервативной партии и премьер-министром страны не вызвало бы у них ни позитивной, ни отрицательной реакции. 4% не определились с ответом.

При этом 71% респондентов убеждены, что Джонсон умышленно солгал о нарушении антиковидных правил во время пандемии (что формально стало причиной его отставки), а 15% придерживаются противоположного мнения.

Опрос проводился 21 октября, в нем приняли участие 3429 граждан Соединенного Королевства.

Тем временем в опросе членов Консервативной партии, проводившемся два дня назад, Джонсон лидирует как преемник Трасс.

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