Бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон возглавит группу дружбы с Украиной в структуре Консервативной партии.

Об этом сообщил на съезде партии бывший глава этой группы Джон Виттингдейл, передает The Guardian.

"Во многом очевидный и наиболее достойный человек, чтобы возглавить эту организацию, потому что он был первым человеком, не только в этой стране, но и во всем западном мире, который так решительно выступил в поддержку украинского народа", - сказал Виттингдейл.

Сам Джонсон на съезде не присутствовал, но подтвердил, что согласится на должность.

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